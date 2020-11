Veretout implacabile dal dischetto: 0-2 Roma sul campo del Cluj, vittoria a un passo

Infallibile dal dischetto: Jordan Veretout firma la rete del 2-0 per la Roma. Penalty concesso per un fallo del portiere ospite su Mkhitaryan, perfetta la trasformazione del centrocampista francese. Al 67' partita in ghiaccio per i giallorossi.