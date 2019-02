© foto di Insidefoto/Image Sport

Fiorentina in vantaggio sul campo della SPAL al minuto 78 grazie al rigore trasformato da Jordan Veretout. Succede di tutto allo stadio Mazza: Chiesa entra in area e finisce a terra. L'arbitro Pairetto lascia correre, ribaltamento di fronte e SPAL che va in gol con Valoti su assist di Fares. L'arbitro prima di convalidare va all'on field review e dopo una decisione fortemente ponderata annulla la rete estense e concede il penalty ai viola per il fallo di Felipe sul capitano gigliato. Veretout va sul dischetto e con freddezza fulmina Viviano, portando i suoi avanti 1-2.

La SPAL batte da centrocampo, la Fiorentina riconquista palla e trova il terzo gol con Giovanni Simeone. Il Cholito riceve in uscita da Veretout, si fa 60 metri palla al piede e fulmina Viviano sul secondo palo da dentro l'area di rigore. All'81esimo il risultato è 1-3.