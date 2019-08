Verona-Bologna 1-1 al 45', Veloso risponde a Sansone

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso il primo tempo di Hellas Verona-Bologna. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-1 grazie alle reti di Sansone e Veloso.

BOLOGNA CON SINISA - La sorpresa più bella, senza dubbio, è quella di vedere Sinisa Mihajlovic al suo posto in panchina. Il tecnico del Bologna, che sta lottando contro la leucemia, dopo 40 giorni di cure ha lasciato l'ospedale per essere vicino ai suoi ragazzi nella prima gara del nuovo campionato.

DAWIDOWICZ ROVINA TUTTO, SANSONE SEGNA DAL DISCHETTO - Dopo 12 minuti di gioco l'episodio che cambia la gara: Dawidowicz, in vantaggio, si lascia scappare Orsolini e lo stende in area di rigore. Rosso diretto e penalty per il Bologna: Sansone, dagli undici metri, non sbaglia.

JURIC CORRE AI RIPARI - In 10 uomini, Juric è costretto a cambiare le carte in tavola: fuori Zaccagni, dentro Bocchetti. L'Hellas soffre per un po' a causa dell'inferiorità numerica, poi col passare dei minuti prende le misure al Bologna e dopo la mezz'ora riesce ad affacciarsi, pericolosamente, nell'area avversaria.

MAGIA DI VELOSO - L'Hellas, con le palle inattive, si fa vedere in avanti e con il calcio di punizione del suo giocatore di maggior talento, trova la rete del pareggio. Miguel Veloso calcia a giro sopra la barriera, Skorupski riesce a toccare solo con la punta delle dita ma non riesce ad evitare il gol.