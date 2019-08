Verona-Bologna, formazioni ufficiali: il guerriero Mihajlovic in panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Bologna. Nei rossoblù, a sorpresa, troviamo in panchina mister Sinisa Mihajlovic, che nonostante stia lottando contro la leucemia ha voluto esserci a tutti i costi nella prima gara della stagione del suo Bologna. Il tecnico serbo lancia Tomiyasu e Denswill in difesa, mentre in mezzo al campo c'è il giovane Michael.

Nei padroni di casa troviamo Tutino in attacco dal primo minuto. Difesa a tre con Rrahmani, Kumbulla e Dawidowicz, mentre a centrocampo troviamo l'esperienza di Veloso e Lazovic. Panchina per i nuovi acquisti Boccheti, Amrabat e Adjapong.

Hellas Verona 3-4-2-1: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Marrone, Pazzini, Bocchetti, Traore, Tupta, Gunter, Danzi, Empereur, Amrabat, Adjapong.

All.: Juric.

Bologna 4-2-3-1 : Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Michael, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Santander, Krejci, Bani, Mbaye, Skov Olsen, Destro, Corbo, Schouten, Dzemaili, Svanberg.

All.: Mihajlovic.