Verona-Brescia è 0-0 all'intervallo. Incrocio clamoroso di Balotelli

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo intenso e decisamente fisico, quello andato in scena al Bentegodi fra Hellas Verona e Brescia. 0-0 il parziale dopo i primi 45', con le due squadre che hanno comunque avuto spazio e modo per creare occasioni da gol. Nonostante una pioggia incessante che ha reso il campo pesante e scivoloso.

La prima azione pericolosa è del Brescia, che ha a disposizione un triplo tentativo al 16': Bisoli viene fermato sulla linea da Rrahmani, Amrabat chiude sulla ribattuta di Balotelli e Tonali infine spara alto.

Dieci minuti dopo è Mario Balotelli a farsi vedere, ma la sua splendida punizione da lontano impatta sull'incrocio della porta di Silvestri. Sulla ripartenza è l'Hellas a costruire bene, ma Zaccagni di testa manda alto da buona posizione. La partita insomma è viva e maschia, con l'arbitro Mariani costretto ad estrarre più volte il cartellino giallo. Al 31' assegnato rigore all'Hellas per fallo di Mangraviti su Salcedo, ma il direttore di gara rivede la sua decisione dopo l'on field review. La partita vive di folate e giocate individuali, ma dopo 4 minuti di recupero il risultato non si smuove dallo 0-0.