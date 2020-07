Verona, Dimarco: "Non è vero che ci manca lucidità nei finali di gara. Se resto qui? Possibile"

Il laterale dell'Hellas Verona (in prestito dall'Inter), Federico Dimarco, ha parlato così a DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina per 1-1: "C'è tanta amarezza. Abbiamo fatto una grande partita ed è un peccato aver preso gol all'ultimo secondo. Diciamo però che dobbiamo continuare su questa strada e pensare già alla prossima con la Roma".

Il Verona perde lucidità nei finali di gara? Non è la prima volta che vi fate riacciuffare allo scadere.

"Non direi, non è facile giocare ogni tre giorni. Ci sta di perdere qualcosa negli ultimi minuti, ma dobbiamo essere consapevoli che oggi abbiamo fatto una grande prestazione al di là del risultato".

Lei invece appare in crescita.

"Mi sono ripreso bene perché da giugno fino al lockdown avevo giocato veramente poco. Prima ero all'Inter, poi sono arrivato qua e non è stato facile inserirmi nel gruppo e soprattutto in un nuovo modulo. Adesso mi trovo bene e spero di poter continuare così".

Pensa di restare a Verona a lungo?

"Questa è una possibilità, poi tireremo le somme a fine campionato".