Verona-Fiorentina 0-0 al 45', Dragowski salva i viola. Pezzella ko

© foto di Federico De Luca

Si è da poco concluso il primo tempo di Hellas Verona-Fiorentina. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0

SCELTE INIZIALI - Mister Juric affida le chiavi dell'attacco all'ex viola Di Carmine. Al suo fianco c'è l'ex Genoa Salcedo, con Verre nel ruolo di trequartista. Tante sorprese in casa viola, con Federico Chiesa che parte dalla panchina. Davanti c'è Vlahovic insieme a Ribery, sulla fascia destra Venuto e non Lirola.

PEZZELLA SUBITO KO - Dopo un manciata di secondi finisce la gara del capitano viola German Pezzella. Il difensore viola viene colpito al volto da una gomitata di Di Carmine ed è costretto ad uscire, al suo posto entra Ceccherini.

MALE I VIOLA, IL VERONA SPINGE - Al netto delle numerose assenza, la Fiorentina, ancora una volta, sembra essere rimasta negli spogliatoi. Nella prima mezz'ora i viola non arrivano mai in area di rigore avversaria. La prima conclusione della Fiorentina arriva al minuto numero 28, con un pessimo tiro di Benassi che finisce alto sopra la traversa. Ne approfitta il Verona, con la squadra di Juric che ha giocato molto bene di squadra, con qualche giocata dei singoli, su tutti Amrabat e Pessina, che hanno messo in difficoltà la retroguardia gigliata.

MURO DRAGOWSKI - Nella Fiorentina c'è un giocatore che spicca rispetto ai compagni di squadra, il portiere Dragowski. L'estremo difensore viola è miracoloso infatti sul tap-in ravvicinato di Faraoni. Grandissimo intervento del polacco, che strozza in gola l'urlo all'esterno dell'Hellas. È l'ultima occasione del primo tempo, sotto il diluvio si chiude la prima frazione di gioco.