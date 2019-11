Il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei gialloblù dopo la vittoria ottenuta con la Fiorentina:

Soddisfazione per la vittoria? "Abbiamo fatto un’ottima gara in entrambi i tempi, con buone cose a livello di gioco in ambedue le fasi".

La nostra miglior prestazione? "Diciamo quella in cui più di tutte le altre abbiamo dimostrato di avere consapevolezza dei nostri mezzi".

Un’altra partita senza subire gol? "Fino ad ora stiamo lavorando bene. In difesa c’è tanta concentrazione e questo non ha permesso agli avversari di avere molte occasioni da gol".

Le prossime partite? "Ogni gara è un’opportunità, ma sappiamo che non dobbiamo mollare nemmeno un attimo, perché il valore delle altre squadre è molto alto. Speriamo di fare ancora prestazioni come ogg"i.

Verre può andare via a gennaio? "Non c’è nessuna possibilità".