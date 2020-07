Verona, per Kumbulla servono 35 milioni: in caso di offerte inferiori verrà offerto il rinnovo

Marash Kumbulla potrebbe rinnovare con il Verona in caso di offerta inferiore ai 35 milioni da parte dei club interessati. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore potrebbe raggiungere un nuovo accordo con il club scaligero nel caso in cui Lazio, Juventus e Inter non arrivassero a offrire 35 milioni di euro richiesti dal presidente Setti. Il rinnovo non toglierebbe il calciatore dal mercato, ma sarebbe un riconoscimento per l'ottima stagione.