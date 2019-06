Verona, telefonata Setti-Preziosi: si tratta per il prestito di Lapadula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, c’è stata una telefonata tra il presidente del Verona Maurizio Setti e quello del Genoa Enrico Preziosi per Gianluca Lapadula. L’attaccante è una precisa richiesta del tecnico scaligero Ivan Juric. Si tratta per il prestito secco con metà dell’ingaggio (750mila euro) pagato dal Genoa.