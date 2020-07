Verona, tutti insieme appassionatamente: Veloso fino al 2021, tutti gli altri sino al 31 agosto

Tutti insieme appassionatamente. Anche la banda Juric, in casa Hellas Verona, allunga fino al 31 agosto: nessun ostacolo per mantenere i tanti giocatori che, tra prestiti e contratti in scadenza, sarebbero potuti andare via il 30 giugno. C'è di più: a differenza di Borini e Pazzini , Miguel Veloso ha infatti già prolungato fino al 2021 . Non ancora comunicati eventuali riscatti: i giocatori attualmente in prestito restano quindi sicuramente fino al 31 agosto. Poi sarà il tempo delle conferme e del mercato.

I casi risolti dal Verona -

Contratti in scadenza al 30 giugno: Fabio Borini (rinnovato fino al 31 agosto), Miguel Veloso (rinnovato fino al 2021), Gianpaolo Pazzini (rinnovato fino al 31 agosto).

In prestito: Matteo Pessina, Koray Gunter, Federico Dimarco, Valerio Verre, Claud Adjapong, Emmanuel Badu, Sofyan Amrabat, Amir Rrahmani, Eddie Salcedo, Valentin Eysseric (tutti prolungati fino al 31 agosto).