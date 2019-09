Verona, Veloso al 45': "L'intensità? L'unica arma a disposizione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miguel Veloso, centrocampista del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il primo tempo contro la Juventus: "L'intensità è l'unica soluzione per fare qualcosa, noi dobbiamo pensare partita per partita. La Juventus è una squadra forte. Perché la maglia di Ronaldo? Lo conosco da un po', è una persona che ammiro tanto, ha fatto quello che ha fatto grazie al suo lavoro".