Verso Fiorentina-Bologna, Mihajlovic: "Chiesa più avanti di Orsolini, sarà un bel duello"

Conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Bologna per Sinisa Mihajlovic, il quale ha parlato - tra le altre cose - anche della sfida tra Chiesa e Orsolini in ottica Nazionale: “Credo che Chiesa sia un po’ più avanti oggi rispetto a Riccardo, che anche se dopo il lockdown non ha brillato resta un giocatore importante per noi e sarà importante anche per la Nazionale. Dipende molto da lui. Sarà un bel duello se dovessero giocare entrambi”.

