Verso Real-Inter, Vidal: "Affronterò il Madrid come fossi ancora uno del Barcellona"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

È di nuovo Clasico per Arturo Vidal che, domani a Valdebebas, si troverà ancora di fronte il Real Madrid. Dopo il turno di riposo contro il Parma (circa mezz'ora contro i ducali) Re Artù, nuovamente al centro dell'undici dei nerazzurri a caccia di punti pesanti in Champions League, ha parlato così in conferenza stampa: "Per noi tutti le partite sono determinanti. Contro il Real Madrid sarà sicuramente una bella partita, importante per la classifica del girone. Lo affronterò come se fossi ancora un giocatore del Barcellona".

Nella prima tua esperienza italiana hai segnato molto. Quest’anno sei in una posizione un po’ diversa, come ti trovi? Pensi di riuscire a segnare altrettanto? - "Sono contento di essere qui e di fare quello che mi chiede il mister. Prima facevo tanti gol, adesso devo dare il massimo, fare quello che chiede il mister e mettere sempre davanti la squadra".

Che ricordi hai delle ultime occasioni in cui hai sfidato il Real Madrid con il Bayern Monaco? - "Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati vanto avremmo anche potuto vincere la Champions, ma domani è un’altra partita, una sfida in cui dobbiamo dare il massimo. Ho tanta voglia di vincere e possiamo lottare per farlo".