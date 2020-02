vedi letture

Verso Roma-Lecce, Liverani: "Purtroppo in attacco siamo in difficoltà, ho solo Lapadula"

"Oramai sta diventando una costante la difficoltà a livello numerico nel reparto avanzato. In attacco disponiamo del solo Lapadula, ma comunque in organico abbiamo giocatori con caratteristiche offensive. Così Fabio Liverani, allenatore del Lecce, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: "Dispiace per i ragazzi che sono infortunati e per tutti noi che dobbiamo fare a meno di loro", le parole riportate dal sito ufficiale del club.