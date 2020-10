Verso Sassuolo-Torino: De Zerbi ha il dubbio Haraslin/Raspadori per completare l'attacco

vedi letture

Il Sassuolo di De Zerbi non vuole farsi prendere dall'ansia e sogna una vittoria per tre notti da primato. Contro il Torino, domani sera, Romagna, Rogerio, Magnanelli, Schiappacasse e Defrel sono gli indisponibili per infortunio, mentre Toljan è out causa Covid. Da verificare anche le condizioni di Chiriches che entra in ballottaggio con Ayhan e Marlon per un posto al fianco di Ferrari al centro della difesa, davanti a Consigli. Sulle fasce scelte obbligate con Muldur e Kyriakopoulos. Obiang sfida Maxime Lopez e Bourabia per affiancare Locatelli in mezzo al campo ed è in leggero vantaggio sulla concorrenza. Dubbi in attacco con Haraslin e Raspadori in lizza per una maglia da titolare. Sicuri del posto Berardi, Djuricic e Caputo