Vi convince Di Francesco? Bocciatura totale dai tifosi del Milan

"Vi convince l'ipotesi Di Francesco?". Questa mattina, il portale 'MilanNews' sulla sua pagina twitter ha lanciato un sondaggio in merito alla possibilità che l'ex allenatore della Roma possa prendere il posto di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera a partire dalla prossima estate.

Una ipotesi che, a giudicare dalle risposte arrivate, non sembra convincere i tifosi del Milan: Di Francesco non è la soluzione più gradita alla piazza. In basso il post.

⚽⚽⚽PANCHINA MILAN: IPOTESI DI FRANCESCO⚽⚽⚽

Nelle ultime ore, il nome di Eusebio Di Francesco è stato accostato alla panchina del Milan della prossima stagione. Vi piacerebbe come soluzione? 🤔🤔🤔

. #milan #milannews #difrancesco pic.twitter.com/n71nKyKBwH — MilanNews.it (@MilanNewsit) 30 aprile 2019