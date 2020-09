Vidal all'Inter, tutti i suoi trasferimenti: la Juve lo pagò 10 milioni di euro, il Bayern Monaco 37

vedi letture

Uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio cileno. Un calciatore sulla cresta dell'onda ormai da tredici anni, che torna in Italia cinque anni dopo l'addio alla Juventus. Arturo Vidal, da oggi ufficialmente nuovo centrocampista dell'Inter, è sbarcato in Europa nel 2007 grazie al Bayer Leverkusen e a Rudi Völler. Nel 2011 lo acquistò la Juventus, uno degli elementi chiave per l'inizio del ciclo vincente ancora in corso. Acquistato per 10.5 milioni di euro da Marotta e Paratici, fu ceduto quattro anni dopo al Bayern Monaco per più del triplo. Il Barcellona nel 2018 l'ha pagato 18 milioni di euro, adesso l'Inter l'ha riportato in Italia col cartellino praticamente regalato: un solo milione di euro legati ai bonus. Ecco tutti i suoi trasferimenti.

Nel 2007 dal Colo Colo al Bayer Leverkusen per 15 milioni di euro

Nel 2011 dal Bayer Leverkusen alla Juventus per 10.5 milioni di euro più 2 di bonus

Nel 2015 dalla Juventus al Bayern Monaco per 37 milioni di euro più tre di bonus

Nel 2018 dal Bayern Monaco al Barcellona per 18 milioni di euro più tre di bonus

Nel 2020 dal Barcellona al Bayern Monaco per 1 milioni di euro di bonus