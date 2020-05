Vidal-Inter? Il ds Ausilio prova il dribbling: "In questo momento non è un'opportunità"

vedi letture

Lautaro, Icardi, Nainggolan e tanti altri. Nell'intervista rilasciata a Sky Sport, il ds dell'Inter Piero Ausilio parla a 360° del mercato nerazzurro, soffermandosi anche sul nome di Arturo Vidal (uno dei nomi più chiacchierati sull'asse Barcellona-Inter): "Non mi sento di fare considerazioni definitive su nessuno. In questo momento non è un'opportunità e pensiamo anche di avere un parco centrocampisti molto forti. Vogliamo rinforzarci anche con la crescita di questi ragazzi. Poi non si dimentichiamo Eriksen: i nuovi arrivati fanno sempre un po' di fatica quando arrivano in Serie A".

Clicca qui per l'intervista integrale a Piero Ausilio