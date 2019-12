© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimissime sulla pista di mercato che può portare Arturo Vidal all'Inter. Il centrocampista - sottolinea il Corriere dello Sport - vuole i nerazzurri a tutti i costi, e lo ha dimostrato. Probabile che abbia anche già parlato con Conte per sapere cosa lo aspetterebbe alla Pinetina, facendosi convincere.

L’Inter ha messo un tavolo un prestito con diritto di riscatto per complessivi 12 milioni di euro, con possibilità di “giocare” sul gettone iniziale e sulle condizioni per trasformare in obbligatorio il riscatto. Il Barcellona, però, insiste nel pretendere non meno di 20 milioni e vuole la garanzia che l’Inter acquisti il cileno a fine stagione, memore di quanto accaduto con Rafinha. Peraltro, il club catalano continua ad avere nel mirino Sensi e Lautaro e chissà che in qualche misura non possano entrare nella partita.