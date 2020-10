VIDEO - Celtic-Milan 1-3, gol e highlights: non solo Ibra, i giovani trascinano Pioli

Il Milan non si ferma più e continua a vincere e convincere anche in Europa League. 3-1 in trasferta al Celtic, grazie alle reti di Rade Krunic, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge, con il bosniaco e il norvegese al primo gol in rossonero. Ecco il video con gli highlights della sfida.