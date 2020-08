VIDEO - Il nuovo acquisto McKennie si presenta ai tifosi della Juve con una simpatica challenge

Weston McKennie è un nuovo calciatore della Juventus. Il centrocampista statunitense, arrivato dallo Schalke 04 e ufficializzato proprio in queste ore, si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un simpatico video sui social del club bianconero. "Abbassa un dito se...", la challenge lanciata dal classe '98 su Twitter.

☝️ “Put a finger down if……..”@WMckennie does the 🖐-finger challenge! Check out more Juventus content on our official TikTok channel ➡️ https://t.co/GqUm2Glqhu#WelcomeWeston #ForzaJuve pic.twitter.com/ZzhqfCmDme

— JuventusFC (@juventusfcen) August 30, 2020