VIDEO - Parma, Krause e i primi applausi fuori dal Tardini: "Quello di oggi è un grande giorno"

Primo contatto con la città di Parma per il nuovo proprietario del club Kyle Krause. Il prossimo presidente del club Ducale, ha postato un video su Twitter dove alcuni tifosi gialloblu lo hanno accolto tra gli applausi per le vie della città. Un video accompagnato da un breve messaggio: "Un onore incontrare la vecchia guardia fuori dal Tardini. Oggi sarà un grande giorno. Forza Parma!".

An honor to meet the old guard outside of Stadio Tardini.

Today’s going to be a good day #ForzaParma💛💙 pic.twitter.com/qJpxpWzYZw

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) September 18, 2020