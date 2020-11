VIDEO - Roma tra Covid e infortuni: i dubbi di Fonseca per il Parma

Sei positivi nella Roma, tra cui Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko, ma non solo: c'è anche Chris Smalling nei pensieri di Paulo Fonseca a tre giorni dalla sfida al Parma, visto che l'inglese al momento è ko per una forte intossicazione alimentare. La difesa allo stato attuale è il reparto pià decimato, con la situazione dell'inglese decisiva per capire se almeno ci saranno tre centrali a disposizione: alternativamente, toccherà a Cristante. Zero dubbi invece per il posto di attaccante centrale, toccherò a Borja Mayoral sostituire Dzeko.