© foto di Filippo Gabutti

L'allenatore del Nizza Patrick Vieira ospite di Canal Football Club ha parlato del suo rapporto con l'Inter e del sogno di sedere un giorno sulla panchina nerazzurra: “Penso che ogni giorno tutti sognino di allenare la squadra in cui hanno giocato. Ho passato del tempo all'Inter ed è un club che amo. - spiega Vieira come riporta fcinternews.it - All'Arsenal, invece, ho giocato il miglior calcio. Io futuro manager dei Gunners? Perché no".