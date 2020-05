Vieri a Inzaghi: "Ricordi quando esultasti senza toccare la palla? Non ho mai riso così tanto"

Pippo Inzaghi e Bobo Vieri sono stati ancora protagonisti nelle scorse ore di una diretta su Instagram. A far da "padrone di casa" questa volta è stato l'attuale allenatore del Benevento, che insieme a Vieri ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti la loro avventura in Nazionale. Tra questi, anche l'episodio del gol "fantasma" contro la Croazia. "Bobo, ti ricordi invece il gol contro la Croazia - sottolinea Inzaghi - quando feci finta di averla toccata?". Pronta la replica di Vieri: "Non ho mai riso come in quell’occasione. Tu entri, lancio di Materazzi, non la prende nessuno, ma la palla entra e tu inizi ad esultare. Poi annullano il gol e quando entriamo negli spogliatoi andiamo a rivedere e… non l'aveva toccata nessuno, si vedeva solo te esultare", ricorda divertito Vieri.