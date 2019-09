Vieri: "Conte, preparazione sbagliata per il match contro lo Slavia Praga"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parole dure quelle rilasciate da Christian Vieri, ex centravanti dell'Inter, in merito alla prestazione fornita dalla squadra di Antonio Conte martedì sera a San Siro contro lo Slavia Praga: "Conte si è preso tutte le colpe per l'atteggiamento, sicuramente sabato nel derby cambierà la musica. Ma a livello di preparazione - ha detto ai microfoni di 'Sportmediaset' - non si può sbagliare una partita come quella contro lo Slavia Praga".