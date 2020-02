vedi letture

Vieri: "Inter, voto 10: Conte e Marotta fenomenali, pochi tandem come Lautaro-Lukaku"

Lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per l'ex attaccante nerazzurro Christian Vieri. Lo storico bomber dell'Inter ha parlato così del nuovo percorso targato Marotta-Conte, di Romelu Lukaku e della coppia con Lautaro Martinez: "Non era facile colmare la distanza con la vetta, oggi secondo me è invece lì, con la Juve, sotto molti punti di vista. Fenomenali Conte e Marotta, un bravo anche a Spalletti che aveva riportato il club nell’Europa che conta. Assegno un bel dieci in pagella ai nerazzurri: in campo e fuori, sono sempre più vicini alle grandi corazzate internazionali".

Lautaro-Lukaku?

"La coppia Lukaku-Lautaro garantisce all’Inter presente e futuro da top club: è fra le prime tre-quattro coppie del mondo, e per età e prospettive solo il Paris Saint Germain può competere grazie ai vari Mbappé, Neymar o Icardi".

Chiosa in particolare sul bomber belga, che secondo Vieri ha beneficiato non poco del lavoro di mister Conte, raggiungendo una forma fisica "perfetta" e risultati "da fenomeni per uno straniero al primo anno in Serie A" (17 gol finora).