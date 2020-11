Vieri: "Juve, arriva sempre un momento in cui una striscia si interrompe. L'Inter ha più fame"

Christian Vieri, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa scudetto, in vista della ripresa della Serie A dopo la sosta: "Credo che la rosa più forte sia ancora quella della Juve, però non si vincono scudetti all’infinito e loro sono già a nove di fila: arriva sempre un momento in cui una striscia si interrompe. L’Inter, che è altrettanto forte, invece non vince da tanto: potrebbe avere più voglia, più fame". L'ex attaccante ha parlato poi anche dei bomber di questa Serie A: "Non dico che Ibrahimovic segnerà più di Ronaldo e Lukaku ma per i gol che fa, gli assist che inventa e il carisma che ha e mette a disposizione dei compagni sarà quello che inciderà di più sul rendimento della sua squadra".