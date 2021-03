Vigorito carica il Benevento prima della gara, Improta: "Lo ringraziamo, è un pari prezioso"

Ai microfoni di OttoChannel è intervento il centrocampista del Benevento Riccardo Improta

Quanto vi ha colpito il discorso del presidente prima del match?

“Avere un presidente come Vigorito aiuta tanto, quelle poche volte che parla riesce sempre a toccare le corde giuste del nostro cuore. Lo abbiamo visto a Bologna sotto la neve ad incitarci e a soffrire per noi, lo sguardo non mente ed è evidente quanto sia innamorato di questi colori”.

A sprazzi si è rivisto il cuore che vi ha contraddistinto nel girone d'andata...

“Lo spirito del gruppo non va mai messo in discussione. Tello aveva giocato di meno e ha disputato un’ottima partita, Gaich sta proseguendo il suo percorso di ambientamento e ha segnato un gol che sicuramente gli darà una grossa mano. Sono questi i segreti per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Oggi abbiamo fatto una grande partita, a cospetto di uno Spezia che in casa ha battuto il Milan giocando benissimo contro avversarie molto quotate. Ci portiamo a casa il punto, peccato solo per il gol di Verde che ha vanificato il nostro vantaggio. La strada, però, è quella giusta”.

Quanto vale questo punto?

“Lo Spezia ci ha messo in difficoltà, i ritmi erano alti e il loro atteggiamento tattico richiedeva corsa e sacrificio. Per essere una neopromossa hanno grande gioco e qualità in tutti i reparti, per questo ci siamo abbassati un po’. Adeguarsi alla gara rischiando il giusto è un segnale di maturità. La prova di oggi può darci grossa forza anche sul piano caratteriale. L'aspetto tecnico e tattico viene sempre in secondo piano, a me interessa vedere i giocatori che si "ammazzano" di fatica per aiutare il compagno in difficoltà. Il mio essermi adeguato in ruoli molto diversi dalle mie caratteristiche certifica il mio grande amore per la maglia giallorossa ”.