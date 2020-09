Villar esulta sui social: "Non vedevo l'ora di vestire di nuovo la maglia della Roma"

vedi letture

Nell'uscita di ieri con la Sambenedettese è stato uno dei migliori, con tante giocate positive e due assist. Sul proprio profilo Instagram, Gonzalo Villar ha espresso la propria felicità per essere tornato in campo in maglia giallorossa: "Contento del lavoro della squadra in questo primo test di preparazione. Non vedevo l'ora di tornare a vestire la maglia della Roma. Non mancherà il avoro, lo sforzo e l'entusiasmo".