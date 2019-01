Violenza negli stadi, Gravina: "Degenerazione culturale, serve fermezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La violena negli stadi, per essere affrontata, deve essere concepita come una degenerazione culturale prima che come un fenomeno sociale". Parola di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervistato da Il Calciatore, rivista dell'Associazione Italiana Calciatori: "Serve la fermezza delle misure, la rigidità e certezza delle sanzioni e della pena che solo lo Stato può garantire".

Cosa è emerso dall'incontro del 7 gennaio?

"Al tavolo con Salvini il calcio si è presentato con delle proposte concrete per vincere la violenza, valorizzando il tifo vero e la passione genuina della stragrande maggioranza degli italiani. Una volta che il Governo esprimerà i suoi provvedimenti, aggiorneremo come è d'obbligo i nostri strumenti normativi rispettando il clima di fermezza con cui intendiamo impattare il fenomeno".