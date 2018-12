© foto di Federico De Luca

Giornata da ricordare per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è il primo millennial a giocare da titolare una partita con la maglia della Fiorentina. L'esordio vero e proprio era arrivato il 25 settembre a San Siro, sei minuti di partita contro l'Inter. Poi l'esordio al Franchi il 21 ottobre contro il Cagliari (quattro minuti), infine altri tre minuti il 9 novembre contro il Frosinone.

Si dice che in Italia più che in altri paesi manchi di coraggio a lanciare i giovani, Stefano Pioli con la scelta di mettere a sedere Giovanni Simeone per lanciare proprio Vlahovic ha dimostrato di averne. Una partita da ricordare, sopratutto per l'incredibile epilogo. Ma che si è animata proprio quando il teenager era stato sostituito: 55 i minuti complessivi giocati oggi pomeriggio, zero tiri in porta, tanto movimento e un assist per Benassi con conclusione finita sull'esterno della rete. Si può fare di più ma l'importante era rompere il ghiaccio. E avere in futuro altre chances da sfruttare. E il calendario fitto di impegni da qui a gennaio può dargli nuove possibilità.