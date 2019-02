Vrsaljko e il suo recupero: "Tornerò in campo tra 8-10 mesi"

© foto di PhotoViews

Otto-dieci mesi. E' questo il tempo che ci vorrà prima di rivedere in campo Sime Vrsaljko, terzino dell'Inter già sotto il controllo dei medici dell'Atletico Madrid visto che la sua avventura nerazzurra può considerarsi conclusa. "Non c'è mistero - ha dichiarato -, il recupero durerà tra gli otto e i 10 mesi. Questo è normale per l'intervento chirurgico che ho avuto, che, ripeto, è andato benissimo e questa è la cosa più importante Tutti noi, a cominciare dal medico che mi ha operato, sono molto contenti", ha detto Vrsaljko a 'Sportske Novosti'. "Ciò che è sicuro è che non tornerò a giocare finché non sono pronto al 100%. Dopo tutti i problemi che ho avuto e la brutta sensazione di dover rinunciare completamente a giocare, la mia priorità è quella di essere il massimo in forma e il ritorno per le battaglie più grandi quando torno. Non avrò fretta, tornerò più forte di prima".