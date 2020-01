Wanda Nara: "Dicono sia la rovina di Icardi, ma i fatti mi danno ragione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"A volte sono stata additata come pazza, qualcuno ha persino detto che sono la rovina della carriera di Mauro. Le mie decisioni però, anche quelle impopolari, alla fine mi hanno dato ragione". Pensiero di Wanda Nara, che torna a parlare rivendicando il suo ruolo nei recenti successi di Icardi, protagonista assoluto della prima parte di stagione con il Paris Saint-Germain (14 gol in 17 presenze tra Ligue 1 e Champions). "Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi - ha detto la showgirl argentina in un'intervista al settimanale Grazia - ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo”.

Poi anche un aneddoto del passato: "Mauro aveva un procuratore di cui si fidava ciecamente e da quale è stato deluso, era un secondo padre per lui. Un giorno, al momento di comprare un appartamento, scopre che i soldi del suo più grande sponsor non erano disponibili perché erano andati al manager: gli aveva fatto firmare un contratto in inglese in cui Mauro cedeva a lui tutti i suoi diritti d'immagine. Mio marito era in crisi, non si fidava più di nessuno, voleva smettere di giocare".