© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Nemmeno la persona più ignorante al mondo potrebbe credere alle dichiarazioni di ML (Maxi Lopez ndr). La cosa più vergognosa è che un giornale voglia denigrare me e la mia famiglia pubblicando queste cazzate senza verificarne l’autenticità". Wanda Nara utilizza Twitter per sfogarsi contro il proprio ex marito Maxi Lopez, che ai microfoni di Olé ha reso pubblici alcuni comportamenti privati dell'agente di Mauro Icardi nella loro relazione a distanza che coinvolge anche tre figli.