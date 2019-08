© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Soccer Link Victor Wanyama non ha ancora deciso di trasferirsi al Brugge. Il motivo del tentennamento è legato al futuro di Franck Kessié. Per il keniota era stato trovato l'accordo col Tottenham per 12 milioni più bonus. Tuttavia la possibile cessione dell'ivoriano al Monaco porterebbe il Milan a cercare un sostituto e Wanyama è un obiettivo.