Willian: "Difficile che rinnovi il mio contratto con il Chelsea, non c'è intesa". La Juve c'è

Il rinnovo di contratto con il Chelsea è ormai complicato per Willian che in scadenza a giugno ha detto: "Tutti sanno che il mio contratto termina tra qualche mese, quindi il rinnovo è davvero una cosa difficile da realizzare. Penso che sarà molto difficile rinnovare perché il Chelsea mi ha offerto due anni, ne ho chiesto tre e si è concluso lì, non abbiamo più parlato, non abbiamo più negoziato". Sul giocatore brasiliano c'è la Juventus che da tempo sta lavorando ad un altro colpo a parametro zero.