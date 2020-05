Wolverhampton, il club non accetterà offerte per Jimenez. La Juventus è avvisata

vedi letture

Il Wolverhampton è pronto a dire no a tutte le offerte che arriveranno in estate per le sue stelle. Secondo quanto riportato dal Daily Star, i Wolves non prenderanno in considerazione le proposte per Raul Jimenez e Adama Traore. L'attaccante messicano è uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rafforzare il reparto offensivo, mentre sullo spagnolo si è mosso il Liverpool.