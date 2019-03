Zaccheroni: "Kessié-Biglia? Certe cose non devono succedere al Milan"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Intervenuto a MC Sport durante la trasmissione 'Milan News', Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha parlato del Milan di Gattuso.

Sul Milan: "Le certezze nel calcio non ci sono, quello che è andato bene ieri può non andare bene oggi. Le conferme, invece, esistono. Ho ascoltato con grande attenzione le parole di Gattuso dopo il derby, quindi mi aspetto che torni a dare compattezza alla sua squadra. Nel derby, al di là degli errori in marcatura dei difensori, il Milan ha sofferto la pressione di Bakayoko sul vertice basso della mediana interista e la mancata salita della difesa milanista. Prima del derby, il Milan non ha mai concesso spazio tra le linee al trequartista, se Vecino ha fatto bene è perché non c'era nessuno del Milan in quella zona di campo. Non credo che il Milan soffrirà il trequartista anche contro la Samp, i rossoneri dovranno stare attenti comunque ai blucerchiati perché giocano bene e a memoria. Il Milan non dovrà soffrire in mezzo e sfruttare le corsie laterali che è il punto debole del 4-3-1-2".

Sui rifornimenti a Piatek: "Piatek è l'unico finalizzatore del Milan. Ai miei tempi, giocavamo con tre attaccanti, mentre questa squadra ha un solo vero attaccante, cioè il polacco. Suso e Calhanoglu non sono due attaccanti, ma due assist-man. Servono più inserimenti dei centrocampisti, mentre nel mio Milan stavano più bloccati. Per Piatek è importante che gli esterni saltino l'uomo e costringano uno dei due centrali a uscire, così che lui possa avere più spazio in area di rigore".

Su Biglia e Kessié: "Bisogna conoscere bene le dinamiche interne alla squadra. Io al Milan ho avuto la fortuna di avere pochi problemi di gestione. Fin dal primo giorno, ho messo in chiaro che per me era fondamentale il rispetto dei ruoli. C'erano Albertini, Maldini e Costacurta che mi hanno dato una grande mano, quando non c'ero erano loro ad intervenire se c'era qualche problema. Sulla lite Kessié-Biglia, bisogna capire bene cos'è successo. Al Milan ci sono sempre state regole ben precise e certe cose non devono assolutamente succedere, anche perché al Milan non si sono mai viste".