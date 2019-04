Zaccheroni: "Spalletti fa bene a pretendere una spiegazione da Icardi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Zaccheroni, tecnico italiano che in passato ha allenato anche l'Inter, ha parlato del caso Icardi nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "Non ho capito da dove è partita la querelle di Icardi. Per togliere la fascia a un capitano deve essere successo qualcosa di irreparabile. L'entourage ha agito in modo di rendere difficile una soluzione. Penso che non si accontenterà tutti. La società ha deciso di negoziare il rientro del calciatore, però è venuto fuori il fatto che la decisione non era stata presa insieme al tecnico. Spalletti doveva essere maggiormente coinvolto nella trattativa per riportarlo ad allenarsi. Ha fatto quello che avrei fatto anche io: l'allenatore doveva dare conto alla squadra e anche io avrei preteso che il giocatore desse delle spiegazioni al resto della squadra. Non è successo e quindi si è arrivati a una nuova esclusione. Diventa difficile adesso rimetterlo detro al gruppo. Lui non si piega e l'allenatore continua a pretendere delle spiegazioni".