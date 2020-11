Zamorano: "La favorita per lo scudetto è...il Sassuolo! Pirlo? Non lo vedevo come tecnico"

Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter e storica punta del Cile, ha rilasciato una lunga intervista sul calcio italiano a Libero: "Il favorito per lo scudetto? Il Sassuolo! E' la squadra che gioca meglio. Come organico Juventus e Inter sono le più forti, ma è un campionato pieno di sorprese". Poi parlando dell'Inter: "Sanchez è perfetto per il gioco di Conte e può giocare anche insieme a Lukaku e Lautaro. Ora sta bene e può essere determinante. Vidal resta un campione anche se vive la partita come vita o morte. Lui lascia il cuore in campo, nel bene e nel male". Pirlo allenatore? "Non mi sarei mai immaginato di vederlo in panchina però mi piace la sua filosofia. Dopo un avvio difficile si iniziano a vedere i primi frutti".