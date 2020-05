Zamorano non ha dubbi: "Lautaro resta all'Inter. E Cavani arriverà per sostituire Sanchez"

vedi letture

Intervista rilasciata alla tv statunitense TUDN da Ivan Zamorano, ex centravanti dell'Inter. Nel corso del botta e risposta, l'ex centravanti cileno s'è soffermato sui possibili movimenti in attacco del club nerazzurro. "Il Barcellona ha dei problemi economici che non gli permettono di prendere Lautaro: per me resta, non ho dubbi. Lautaro è un ragazzo giovane, di 22 anni, Cavani ne ha undici di più e ha un'esperienza enorme in club diversi. Ma l'arrivo di Cavani non ha nulla a che vedere con la cessione di Lautaro. Il Matador può essere un alternativa ai titolari. Ci sono molte voci, Sanchez ritornerà al Manchester United e il centravanti del PSG può occupare la casella che rimarrà vuota in attacco. Ma io garantisco che Lautaro è il futuro dell'Inter".