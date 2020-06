Zanardi in condizioni gravissime dopo un incidente, i messaggi del mondo dello sport

vedi letture

E' ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Il mondo della politica e dello sport si è stretto subito attorno all'atleta italiano.

Il messaggio del Premier Conte Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex



Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Il messaggio di Charles Leclerc, pilota Ferrari"Lotta come sai fare, forza"

Lotta come sai fare @lxznr !

Sei un grandissimo, forza ❤️ — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 19, 2020

Il messaggio della Federciclismo"Ciclismo e paraciclismo in questo momento non possono che essere tutti dalla parte di Alex Zanardi. Il suo esempio è stato fonte di ispirazione per tanti di noi e adesso e il momento di fargli sentire tutto il calore del nostro mondo"

Presidente @diroccorenato: "Ciclismo e paraciclismo in questo momento non possono che essere tutti dalla parte di Alex Zanardi. Il suo esempio è stato fonte di ispirazione per tanti di noi e adesso e il momento di fargli sentire tutto il calore del nostro mondo: forza Alex!" pic.twitter.com/u77BmvmnJI — F.C.I. (@Federciclismo) June 19, 2020

Il messaggio di Vincenzo Spadafora "Forza Alex Zanardi, non mollare"

Il messaggio di Federica Pellegrini "Forza Alex..... cazzo adesso devi mettercela tutta"