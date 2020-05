Zanetti: "Il Ronaldo dell’Inter era straordinario, Adriano era un grande attaccante"

Il vice presidente dell'Inter, intervenuto in una diretta Instagram con il canale "Fifa World Cup" ha parlato dei suoi ex compagni di squadra a partire da Ronaldo: "Ricordo il gol che fece in finale di Coppa Uefa contro la Lazio, saltando Marchegiani - sottolinea Fcinternews.it -. Fu una grande notte e un’azione straordinaria. Il Ronaldo dell’Inter era straordinario, arrivava da quello che stava facendo al Barca: era nel suo miglior momento. Il suo arrivo in Italia è stata una rivoluzione per la gente che ama il calcio. Adriano? Ricordo un assist da fondo campo che gli feci contro il Valencia. Aveva potenzilità enormi, si vedeva. Ricordo la prima partita di Adriano con l’Inter, a Madrid contro il Real. Calcio di punizione dall’Inter: aveva segnato con un missile, golazo all’incrocio. Meno male che non ha preso nessuno in barriera… tremendo. Si presento così all’Inter. Aveva grande forza fisica, era forte di testa e aveva una grande qualità. Era un grande attaccante. Gli avversari? Ho avuto la fortuna di affrontare grandi giocatori in 23 anni di carriera: posso dire Zidane, Kaka, Cristiano Ronaldo, Messi, Henry. Sono tutti giocatori difficili da marcare, ognuno per le sue caratteristiche. Dovevi correre tanto per stargli dietro".