© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso del suo intervento negli studi di TyC Sports, Javier Zanetti ha anche parlato di Lautaro Martinez spiegando che all'Inter nutrono enormi aspettative sul suo conto: "Ogni volta che entra, diventa sempre più importante per la squadra con le sue giocate differenti. Deve ancora superare il processo di ambientamento all'Europa, normale per chi abbiamo preso da poco come lui; ma sarà un grande giocatore", spiega il vice presidente nerazzurro.