Zaniolo-Roma, il rinnovo è vicino. Ingaggio 5 volte superiore all'attuale

Si è aperta la trattativa tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo del contratto. Non c’è ancora l’accordo - sottolinea il Corriere dello Sport - ballano circa 300mila euro netti a stagione tra domanda e offerta, ma sin dal primo incontro (lunedì sera) tra il ds Petrachi e il manager Vigorelli si è capito che l’intenzione comune è di arrivare alla firma.

Serve un po' di pazienza - La negoziazione è complessa: Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, è partito da quota 2 milioni a stagione. Ma punta a chiudere intorno agli 1,8 milioni. Petrachi gli ha offerto cifre inferiori con premi facili che gli possono consentire di arrivare a 1,5. E’ chiaro che serviranno altre riunioni - ieri ce n’è stata un’altra - ma il percorso che le parti stanno condividendo induce a pensare che presto l’intesa verrà raggiunta.

Fino al 2024 - Del resto la Roma aveva provato a sondare il mercato per capire se Zaniolo avesse offerte sconvolgenti. Ma né il Tottenham, che pure si era dimostrato interessato concretamente, né la Juventus, che preferisce rinviare all’anno prossimo un eventuale investimento, non hanno convinto Petrachi a considerare la cessione. Da qui l’idea di rinnovare fino al 2024, secondo un piano che era già stato impostato da Monchi a gennaio. Lo stipendio sarà più basso, in linea con la retrocessione della squadra dalla Champions all’Europa League, ma comunque di circa 5 volte superiore rispetto a quello attuale, ereditato dal trasferimento dall’Inter.