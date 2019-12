a cura di Michele Pavese

Nuova rubrica all'interno del TMW Magazine dedicata ai giocatori più interessanti del campionato di Serie A. Ogni mese, a partite dal numero di novembre, sulle pagine del mensile digitale di TuttoMercatoWeb.com, troverete un focus improntato ad analizzare nel dettagli i protagonisti della massima serie sotto molteplici sfaccettature: dalla tecnica, alla tattica, passando per le qualità e le possibilità di miglioramento. Un modo per conoscere ancora più nel profondo gli attori principali del calcio nel Belpaese: si parte da Nicolò Zaniolo, così avanti da esordire prima in Champions che in Serie A. Scarica la carta e leggi il TMW Magazine!