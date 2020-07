Zaniolo verso la Spal tra polemiche e recupero, ma l'agente vuole chiarimenti

“Non c’è alcun problema con Zaniolo” ha detto Fonseca prima della gara con l’Inter. Ciò che sta accadendo, però, sembra dire esattamente l’opposto. Nelle prossime ore, infatti, è atteso nella Capitale l’agente Vigorelli per chiedere spiegazioni di certe esternazioni dopo Roma-Verona di alcuni compagni e dello stesso allenatore nei confronti di Nicolò. A non essere piaciuto è l’atteggiamento in campo e prima è stato ripreso da Mancini mentre la squadra rientrava negli spogliatoi e poco dopo da Veretout e Fonseca davanti ai microfoni di Sky. L’allenatore portoghese giura di aver già risolto con Zaniolo parlandoci anche in separata sede nelle stanze di Trigoria. Per la Roma Nicolò resta comunque centrale e la volontà del club è di mediare per darsi appuntamento nuovamente a fine stagione per provare a rinnovare il contratto e a blindarlo in vista del prossimo mercato.

Intanto domani potrà tornare a disposizione in vista della gara con la Spal e sicuramente oggi sarà argomento di dibattito in conferenza stampa. Non è comunque la prima volta che Zaniolo viene ripreso pubblicamente. Il primo a farlo fu Totti nell’aprile di un anno fa. Si parlava già di un possibile rinnovo con la Roma e le voci di mercato intorno al ragazzo erano tante. “Un contratto già ce l’ha e va bene così” furono le parole dell’ex capitano, cercando di riportare Nicolò con i piedi per terra. Un richiamo all’ordine che qualche mese dopo fece anche Petrachi nella sua conferenza stampa d’insediamento a Trigoria. Poi c’è stato il caso in Nazionale con Di Biagio che lo escluse durante l’Europeo per dei ritardi con Kean alle riunioni tecniche. Anche il ct Mancini cercò di riportarlo sulla giusta strada non convocandolo in prima squadra e ora Fonseca ha di nuovo usato il bastone (comunicativamente) per mettere Nicolò sullo stesso piano degli altri.