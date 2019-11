Zaniolo: "Voglio l'Europeo dopo aver vinto l'Europa League con la Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista offensivo della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento pubblicitario parlando dei giallorossi e dell’Italia: “Abbiamo tutto per dire la nostra all’Europeo. Al ct Mancini devo molto perché mi ha chiamato quando nessuno mi conosceva e voglio ripagare in campo la sua fiducia, e credo di starci riuscendo. La doppietta è stata innanzitutto un grande contributo per vincere e un sogno che sono riuscito a coronare. Spero di fare tanti altri gol sia in azzurro che con la Roma”.

C’è qualcosa che non rifarebbe del passato?

“Mi giocherei meglio le carte con l’Under 21 lo scorso anno. Ho commesso un errore, l’ho capito e ora voglio dimostrare che sono un ragazzo che può sbagliare, ma sa poi rialzarsi e rimediare”.

Domenica affronterà Tonali, un altro giovane che si sta mettendo in mostra?

“Ha grande qualità e sono contento per quel che sta facendo e dimostrando. Sono molto felice per lui”.

Dove può ancora migliorare?

“Devo migliorare sotto tutti i punti di vista, dallo smarcamento alla fase difensiva e al piede debole. In allenamento lavoro tanto per limare i miei difetti e ascolto il mister che è una persona diretta che mi parla spesso per spiegarmi cosa devo fare per diventare sempre più forte”.

Qual è il suo gol più bello?

“Non saprei, lo sono tutti. Sono stati tutti emozionanti. Sia quelli segnati con la maglia dell’Italia che quelli segnati con la Roma”.

Ha visto che solo Messi ha vinto più dribbling di lei?

“Sì ho visto stamani su instagram e mi sono fatto una risata. Devo continuare così perché, per quanto conti poco la classifica, essere appena sotto Messi è qualcosa di stupendo”.

Quali sono gli obiettivi stagionali?

“Vogliamo migliorare giorno dopo giorno, vincere più partite possibile per qualificarci in Champions League e magari conquistare anche un trofeo in questa stagione”.

Ha rinnovato da poco. Pensa di restare a lungo qui?

“Sono felicissimo di aver firmato il rinnovo con una società che mi ha dato fiducia. Sono orgoglioso dei nostri tifosi, sto benissimo qui e voglio ripagare tutto l’ambiente”.

Meglio Europeo o Europa League?

“Preferirei vincere l’Europeo con l’Italia dopo aver vinto l’Europa League con la Roma”.